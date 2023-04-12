Общество 12 апреля 2023, 15:33 «ФедералПресс»: космонавты слышали на орбите голоса и видели НЛО

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Люди, побывав в космосе, часто рассказывали, что видели там необычные явления и слышали необъяснимые звуки. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».

В частности, космонавт Владислав Волков рассказывал, что слышал лай собаки и детский плач. Причем никак не мог объяснить, откуда взялись эти звуки. А космонавты Виталий Севастьянов, Юрий Глазков и Георгий Гречко видели на земле огромных людей и объекты. Например, кого-то похожего на снежного человека в Монголии, порт в Сочи и автобус на шоссе в Бразилии. Также многие делились рассказами об НЛО.

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Психиатры, которые потом проводили с космонавтами работу, говорили, что они могли быть подвержены галлюцинациям. На них влияла невесомость, высокая радиация и магнитное поле.

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