Общество 24 мая 2023, 11:52 «ФедералПресс»: коллективная жалоба в полицию на шумных соседей сработает эффективней

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Многие жильцы многоквартирных домов часто жалуются на шумных соседей. О том, как найти на них управу и куда обращаться с жалобами, сообщил «ФедералПресс».

Для решения проблемы следует обратиться в полицию, опираясь на закон о тишине и нормативы по уровню шума. Также стоит опросить остальных жильцов и узнать, кому еще мешает шум соседей — коллективная жалоба в таком случае сработает гораздо эффективней.

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Отмечается, что при массовом обращении в полицию шансы, что нарушитель получит штраф, будут выше.