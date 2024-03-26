Общество 26 марта 2024, 14:12 «ФедералПресс»: количество ипотечных сделок на вторичном рынке находится на минимальном уровне

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Ключевая ставка по-прежнему очень высокая, что повлияло на значительное снижение ипотечных сделок на вторичном рынке. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на комитет по аналитике Российской гильдии риэлторов.

По их данным, в январе 2024 года был сезонный спад продаж квартир. Однако в феврале стало немного меньше предложений вторички. И ипотечные сделки в этом сегменте сейчас на минимальном уровне. Дело в том, что акцент идет на новостройки, где ставка по кредиту значительно ниже.

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«Высокие ставки тормозят не только спрос на вторичном рынке, но и будут ограничивать запуск новых проектов с низкой маржинальностью в малых и средних городах», — говорится в отчете аналитиков.

Они также пришли к выводу, что новые проекты будут сосредоточены теперь только в мегаполисах.

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