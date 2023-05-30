Общество 30 мая 2023, 16:50 «ФедералПресс»: из Петербурга можно отправиться в речные круизы по десяткам городов

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Среди петербуржцев набирают популярность речные круизы, можно отправиться в короткие путешествия на выходные или в полноценные отпуск. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Из Северной столицы можно отправиться в Астрахань, на Ладожское озеро, в Пермь, Карелию и по Соловецким островам. Таким образом турист увидит Самару, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Кострому, Ярославль, Углич и другие. Самый дешевый тур обойдется в 15 тысяч рублей. Полноценный круиз — более 80 тысяч.

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