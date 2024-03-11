11 марта 2024, 14:34
«ФедералПресс»: четверть россиянок готовы тратить в салонах красоты до 10 тысяч рублей
Большая часть россиянок, а именно 56%, вообще не ходят в салоны красоты и не тратят деньги на бьюти-услуги. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на собственное исследование.
Четверть женщин готовы регулярно ходить в салоны и оставлять там за раз до 10 тысяч рублей. Еще 16% опрошенных тратят на свою красоту от двух до пяти тысяч в месяц. Наконец, 3% женщин ответили, что им не жалко спустить на салон всю свою зарплату.
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