Общество 27 ноября 2023, 12:43 «ФедералПресс»: большинство россиян не собираются отправлять письмо Деду Морозу

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Письма Деду Морозу — приятная новогодняя традиция, которая позволяет ощутить приближение праздников. «ФедералПресс» узнал у россиян, планируют ли они отправлять послания в Великий Устюг.

Согласно результатам опроса, 66% респондентов не намерены сообщать зимнему волшебнику о желаемых подарках. Еще 13% участников заявили, что этим займутся только их дети. К процессу подключатся и взрослые в 13% семей.