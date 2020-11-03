Федеральный центр лекарственного обеспечения создали в России

Учредителем центра выступит Минздрав. В течение месяца ведомство должно зарегистрировать организацию и утвердить ее состав.

Новый центр будет закупать лекарства по федеральным программам. Среди них — препараты для лечения людей с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Также центр займется приобретением вакцин из национального календаря прививок.

Для предотвращения перебоев с поставкой лекарств в регионы и борьбы с дефицитом препаратов центр также займется мониторингом закупок и прогнозированием потребностей субъектов в медикаментах.

Ранее подмосковный Минздрав назвал округа, где чувствуется нехватка медицинских работников. Для снижения нагрузки на стационары будет усилен контроль за лечением пациентов на дому. По количеству пациентов с коронавирусом лидируют Одинцово, Сергиев Посад, Солнечногорск, Домодедово, Талдом и Краснознаменск. Там нужно усилить работу поликлиник.