Федеральный регистр доноров костного мозга создадут в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Сложность подбора доноров обусловлена разрозненностью баз данных — сегодня их существует 18. Учитывая, что основная часть пациентов нуждается в неродственном донорстве, необходимо объединить их в единый регистр доноров костного мозга», — обратил внимание замглавы Минздрава Евгений Камкин.

Он объяснил, что в документе будет информация как о донорах, так и о реципиентах. Правительство определит порядок ведения такого регистра, в частности сроки представления сведений и правила доступа к ним.

«Это позволит ускорить поиск подходящего донора на территории России, а также снизить потребность в поиске донора за рубежом», — добавил Камкин.