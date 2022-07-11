Федеральный реестр долгостроев появится в России

В России создадут федеральный реестр долгостроев, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, это позволит «усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию».

В стране тысячи долгостроев. Мишустин отметил, что каждый случай требует отдельного решения с учетом специфики. Среди недостроенных зданий много больниц, поликлиник, детских садиков. Объекты находятся в разном состоянии — многие, даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых.

«Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности. В нем будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе», — пояснил премьер-министр.

Зампред правительства Марат Хуснуллин напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил завершить строительство ранее начатых и замороженных объектов в ближайшие годы. Хуснуллин назвал это «острой проблемой, которая накапливалась годами как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне».

«Правительством за последний год с регионами достаточно много сделано — у нас уже незавершенка серьезно сократилась», — поделился зампредседателя правительства.

Системная работа продолжается по утвержденной Мишустиным дорожной карте, ответственным определили Минстрой. Он вместе с заинтересованными ведомствами и регионами пронаализировал проблемные объекты и сформировал перечень долгостроев с высокой степенью готовности — таких в России 2,5 тысячи, на них направили около 500 миллиардов рублей из региональных и федерального бюджета и средств крупных госкомпаний. Поставлена задача закончить такие долгострои в приоритетном порядке.

«Долгострои — это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом их эксплуатации», — заметил Михаил Мишустин.