Федеральную трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара. Речь идет об участке с 318-й по 326-й километр. В этих местах огонь подошел вплотную к дороге. Водители начали делиться видео с места события в соцсетях.

На кадрах видно, что дорогу накрыло смогом, между деревьями видны языки пламени. Сейчас трассу Пермь — Екатеринбург, расположенную недалеко от города Ревды, закрыли для движения. Информации о пострадавших не поступало.

«Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара», — передал ТАСС слова сотрудника диспетчерской службы ФКУ «Уралуправтодор».

Пока водителям рекомендуется объезжать через село Первомайское, поселок Билимбай или через Первоуральск. Трасса будет открыта, только когда пожар будет потушен полностью, отметили в ведомстве. Там, где трасса перекрыта, дежурят сотрудники ДПС. Свердловская область страдает от пожаров уже больше недели.