Федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа из-за развода моста через Свирь

Временное перекрытие автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» запланировано на 9 июля. Ограничения вступят в силу в 08:50 утра. На протяжении двух часов проехать по «Коле» не получится.

Переправа будет разведена из-за прохода яхты «Мария». Высота судна составляет 21 метр.