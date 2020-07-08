Федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа из-за развода моста через Свирь
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют из-за развода моста через реку Свирь. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Временное перекрытие автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» запланировано на 9 июля. Ограничения вступят в силу в 08:50 утра. На протяжении двух часов проехать по «Коле» не получится.
Переправа будет разведена из-за прохода яхты «Мария». Высота судна составляет 21 метр.