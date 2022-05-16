Федеральная антимонопольная служба установила новые тарифы на телеграммы

Федеральная антимонопольная служба установила новые предельные тарифы на телеграммы. Теперь за одно слово в обычной телеграмме нужно будет заплатить три рубля 29 копеек. Об этом написала «Парламентская газета».

Цена за «срочную» и «правительственную» телеграмму, например, «Президент РФ», «Председатель Правительства РФ», будет равна пяти рублям и 53 копейкам. Кроме того, увеличатся услуги по доставке. Телеграфный сбор для обычных посланий составит 94 рубля, а для особых — 125 рублей.

Некоторые полагают, что с развитием интернета и технологий телеграфы должны были исчезнуть из-за своей ненадобности, однако такая услуга продолжает существовать и пользоваться спросом. Финансовый отчет Центрального телеграфа за 2021 год говорит о том, доходы от услуг телеграфной связи и телематических услуг сократились всего на 2% и составили 904,3 миллиона рублей.