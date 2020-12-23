ФБА «Экономика сегодня» победило в трех номинациях конкурса «МедиаТЭК»

Агентство стало первым в номинации «Надежность производства и качество в ТЭК». Еще одно призовое место досталось ФБА в категории «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК России». Работа «Энергетические проекты РФ для стран БРИКС», которую подготовили журналисты издания, получила третье место в числе проектов в специальной номинации «ТЭК в фокусе стран БРИКС».

В целом на участие в конкурсе подали 586 заявок из 61 региона нашей страны.