ФБА «Экономика сегодня» победило в трех номинациях конкурса «МедиаТЭК»
Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» стало победителем в трех номинациях конкурса VI Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Его итоги были оглашены в среду, 23 декабря.
Агентство стало первым в номинации «Надежность производства и качество в ТЭК». Еще одно призовое место досталось ФБА в категории «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК России». Работа «Энергетические проекты РФ для стран БРИКС», которую подготовили журналисты издания, получила третье место в числе проектов в специальной номинации «ТЭК в фокусе стран БРИКС».
В целом на участие в конкурсе подали 586 заявок из 61 региона нашей страны.