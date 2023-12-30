Общество 30 декабря 2023, 14:18 Фастфуды в России смягчат требования к внешнему виду сотрудников Mash: фастфуды в РФ изменят требования к сотрудникам с 1 января Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Российские фастфуды с 1 января 2024 года изменят требования к внешнему виду сотрудников и увеличат рабочие часы несовершеннолетним работникам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, изменения связаны с нехваткой персонала и направлены на борьбу с текучкой кадров.

Реклама

Для клиентов, по информации издания, ничего не изменится — разве что на смену привычным бумажным стаканчикам для коктейлей придут пластиковые.

Ранее сообщалось, что сотрудников фастфудов стали подвергать ежедневному медосмотру и спрашивать о болезнях родственников. Мера связана с увеличением заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.