Фастфуд, готовая еда и шоколадки. Россияне на самоизоляции увлеклись вредной пищей

Во время самоизоляции россияне стали чаще покупать сладости и фастфуд. Например, спрос на шоколад возрос в три раза в сравнении со значениями 2019 года и прошедшего февраля. Тревогу забили диетологи. Они предупреждают — ближайшими последствиями таких пристрастий станут ожирение и дерматит.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные интернет-площадок.

По информации онлайн-магазина Wildberries, у россиян в числе самых популярных сладостей оказались кексы. В первые три недели апреля этот товар стали заказывать в три раза чаще, по сравнению с февралем. Продажи жидкой карамели и козинаков достигли таких же показателей.

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В период с 1 по 20 апреля наибольшие темпы роста показал шоколад. Относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году за указанный период продажи выросли почти в 3,5 раза, рассказала директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

Зефир, вафли и сладкий пакетированный сок стали популярнее в два раза.

Еще одной тенденцией стал рост продаж кофе и чая. Доля заказов, в составе которых присутствовали кофейные напитки, за последний месяц выросла вдвое, рассказали изданию эксперты аналитического центра Delivery Club.

Кроме того, среди новых привычек россиян появились заказ на дом фастфуда и готовой еды. Спрос на еду быстрого приготовления взлетел почти в четыре раза, следует из данных компании «Сбермаркет». В DeliveryClub также отметили, что пользователи стали чаще заказывают доставку готовой еды в будни, хотя раньше старались баловать себя ей только в выходные дни.

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В пресс-службе ресторана быстрого питания KFC заявили, что в среднем за последние два месяца количество позиций в заказе выросло на 19% вне зависимости от дня недели.

На такую тенденцию обратили внимание диетологи. Они предупреждают, что ближайшими последствиями таких пристрастий россиян станут ожирение и дерматит.

«Если россияне продолжат в том же духе употреблять в пищу сладкие и жирные продукты в условиях отсутствия занятий спортом, проблем не избежать», — считает врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Чрезмерное употребление насыщенных жиров и простых углеводов может привести к развитию избыточной массы тела и ожирения, объяснил Калиничев. По его словам, смена привычек питания обусловлена попытками снять стресс — во время употребления вкусной пищи вырабатываются гормоны радости.

В качестве альтернативы для снятия стресса врач предложил домашние тренировки. По его словам, они тоже способны облегчить морально напряжение. При этом, как показал опрос проекта Дом Mail.ru, после окончания самоизоляции только 10% россиян планируют отправиться в спортзал.

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Ранее сервис по доставке еды Delivery Club рассказал, что выручка выросла в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. Такое изменение связывают с пандемией коронавируса.