Фашистский эсминец нашли на памятнике героям Великой Отечественной войны в Комсомольске-на-Амуре

Безграмотность снова стала причиной серьезной исторической ошибки, вдобавок еще и оскорбляющей память героев Великой Отечественной войны. На памятнике «Дети — фронту» в Комсомольске-на-Амуре нашли фашистский эсминец. Кто-то опять доверился «Википедии».

Эскадренный миноносец военно-морских сил нацистской Германии опознали на памятнике, который посвящен воспитанникам ремесленного училища в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас это судомеханический техникум, который носит имя героя Советского Союза Орехова. Его ученики строили боевые корабли для Красной Армии в годы войны.

Источник фото: «ВКонтакте»

Пользователи соцсетей опознали в изображении корабль, который стоял на вооружении Кригсмарине. При этом картинка полностью копирует ту, что находится в «Википедии».

Как пишет газета «Труд», педагог техникума Ольга Гузикова рассказала, что отправила заказчику фотографии кораблей, которые хранятся в краеведческом музее города. Однако исполнитель — фильма «Мемориал» — утверждает, что на памятнике изобразили «собирательный образ» кораблей военного времени. Глава «Мемориала» Елена Черных призвала не «муссировать эту тему». А из «Википедии» якобы взяли только изображение волны.

«Муссировать эту тему неэтично, у пожилых людей, которые трудились на этом заводе, от этого может случиться сердечный приступ», — цитирует ее «Труд».

«Конечно, размещение элементов вооружения нацистской Германии на памятнике тем, кто делал все возможное для победы над фашистами, совершенно неприемлемо. Если на мемориале действительно изображен немецкий корабль, то его, конечно, нужно переделывать. Приказать это руководству техникума мы не можем, но однозначно будем рекомендовать», — прокомментировал для интернет-издания Dvhab.Ru пресс-секретарь муниципалитета Иван Лаврентьев.