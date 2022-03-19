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    19 марта 2022, 15:31

    «Фашистская попытка истребления». Михалков оценил разработку США биооружия на Украине

    Режиссер Михалков назвал фашистской попыткой истребления разработку биооружия на Украине

    Александр Иванов

    Подготовка биологического оружия на Украине и планы использовать его против России являются фашистской попыткой истребления вообще славянского этноса как такового. Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков в комментарии телеканалу «Звезда».

    «Фашистская попытка истребления». Михалков оценил разработку США биооружия на Украине

    По его мнению, происходящее вокруг России сейчас можно расценить как мировое преступление против нее. Михалков подчеркнул, что это реализация очень давних планов Запада и глобальное наступление в принципе на русскую цивилизацию как таковую, на православную этику.

    «А выяснив, что там еще готовилось и испытывалось биологическое оружие на украинских добровольцах, а еще плюс к тому что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса», — сказал режиссер.

    Накануне постоянные представители России и Китая при ООН на заседании Совета безопасности организации призвали США предоставить ответы касательно документов, опубликованных Минобороны РФ. По данным ведомства, на территории Украины на средства Штатов разрабатывались компоненты биологического оружия.