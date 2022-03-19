«Фашистская попытка истребления». Михалков оценил разработку США биооружия на Украине

Подготовка биологического оружия на Украине и планы использовать его против России являются фашистской попыткой истребления вообще славянского этноса как такового. Такое мнение выразил режиссер Никита Михалков в комментарии телеканалу «Звезда».

По его мнению, происходящее вокруг России сейчас можно расценить как мировое преступление против нее. Михалков подчеркнул, что это реализация очень давних планов Запада и глобальное наступление в принципе на русскую цивилизацию как таковую, на православную этику.

«А выяснив, что там еще готовилось и испытывалось биологическое оружие на украинских добровольцах, а еще плюс к тому что птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса», — сказал режиссер.

Накануне постоянные представители России и Китая при ООН на заседании Совета безопасности организации призвали США предоставить ответы касательно документов, опубликованных Минобороны РФ. По данным ведомства, на территории Украины на средства Штатов разрабатывались компоненты биологического оружия.