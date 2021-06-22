ФСБ рассекретила архивы о зверствах фашистов в Ростовской области

Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны ФСБ России опубликовала цифровые копии документов о преступлениях нацистов на территории Ростовской области. Материалы рассекретили в рамках проекта «Без срока давности». Его основная цель — сохранить историческую память о трагедии мирного населения Советского Союза.

Эти документы собрали сотрудники региональных отделов НКВД. По каждому факту они старались установить личности преступников и их пособников.

В докладе на имя заместителя начальника внутренних дел СССР Меркулова, авторы рассказывают о более чем тысяче трупов мирных жителей, найденных в городской тюрьме. Перед смертью жертв долго пытали. Среди убитых 55 детей и 122 женщины.

В Миллеровском районе Ростовской области оккупационные войска изнасиловали несколько десятков женщин. Нацисты сожгли жилой дом, где держали около 40 военнопленных. Остальных регулярно расстреливали в организованном на месте лагере.

Немцы цинично расправились с пациентами местной психиатрической больницы. Сперва нацисты составили список больных, под предлогом, что их переведут в новую колонию. После они начали расстреливать пациентов группами по 15−20 человек перед выкопанной ямой.

Подобные зверства происходили и в других районах области. Нацисты заставляли евреев и членов компартии рыть могилы перед расстрелом. Сжигал здания вокзалов, заводов, кинотеатров и больниц. Грабили колхозы и уводили скот.

В мае 1945 года в ходе освобождения Ростовской области от захватчиков сотрудники УНКГБ арестовали более семи тысяч человек, которые были пособниками нацистов, занимали должности полицаев и сотрудничали с оккупационной администрацией. Всех арестованных привлекли к военно-полевым судам. Приговор для большинства — смертная казнь через повешение.