Общество 17 июля 2023, 22:28 Фасады особняка Полежаевых отреставрируют в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в ближайшие дни начнут реставрировать фасады особняка Полежаевых, расположенного на проспекте Бакунина в Центральном районе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Сначала в планах провести все необходимые реставрационные работы. Специалисты отреставрируют внутренний интерьер, кровлю и фасады. Потом особняк Полежаевых получит новую жизнь.

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Местные власти хотят приспособить его под современное использование. В том числе оборудовать для людей с ограниченными возможностями.Также в планах — благоустройство прилегающей территории.

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