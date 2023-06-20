Общество 20 июня 2023, 17:20 Фасады домов на центральных улицах отремонтируют к 50-летию Ноябрьска

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К 50-летнему юбилею Ноябрьска на центральных улицах города отремонтируют фасады зданий. Об этом рассказал глава города Алексей Романов во время прямого эфира во «ВКонтакте», сообщил «Ямал медиа».

Власти Ноябрьска планируют привести в современный вид фасады пяти домов на улицах Ленина и Советской. Внешний вид зданий обновят благодаря финансированию из регионального бюджета.

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