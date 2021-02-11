ФАС завела дело на Tele2. В компании объяснили повышение цен ростом затрат

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов. Однако в компании объяснили, что поднятие цен было не существенным, но необходимом решением в нынешних условиях. Тем более об этом они заранее уведомили ведомство.

В ФАС заявили, что компания повысила стоимость услуг для более 12 миллионов своих абонентов в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В результате ведомство возбудило дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» о нарушении антимонопольного законодательства.

В пресс-службе Tele2 объяснили, что пандемия привела к экспоненциальному росту трафика — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. Дело еще и в том, что «критически возросли требования абонента» к качеству и наполнению сервисов: нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете.

Представители подчеркнули, что новые критерии качества требуют больших инвестиций в развитие сети. По их данным, общий размер инвестиционной программы в 2021 году вырастет на десятки процентов по сравнению с прошлым годом.

«Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени. При этом мы действуем максимально аккуратно и делаем пересмотр условий малоощутимым для абонентов. Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде», — объяснили в Tele2.

Выяснилось, что на тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. Зато клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг.

«Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статисткой call-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации», — пояснили в компании.

Более того, компания Tele2 предоставила ФАС «экономическое обоснование корректировок» и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о изменениях. В пресс-службе подчеркнули, что всегда готовы к конструктивному диалогу с ведомством.