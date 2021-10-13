ФАС запретила бару использовать рекламу с Моной Лизой с пивной пеной на губах

В Самаре сотрудники антимонопольной службы (УФАС) потребовали от местного бара Gellert Bar снять наружную рекламу с портретом Моны Лизы. Претензии ведомства были связаны с тем, что у нее в руках была кружка с пивом, а на губах — следы пивной пены.

В пресс-службе управления объяснили, что по международному кодексу рекламной практики реклама не должна содержать изображения, нарушающие общепринятые нормы пристойности. А этот портрет эти нормы нарушает.

Также сотрудники обратились к толковому словарю русского языка, где сказано, что Мона Лиза «употребляется как поэтический символ красивой и загадочной женщины». Но на рекламе Джоконда изображена с пивом, а это, как подчеркнули в УФАС, нарушает нормы этики, нравственности, морали.

Претензии к выявленной рекламе у УФАС возникли также с точки зрения расположения бара — рядом с парком культуры и в том числе семейного, детского отдыха. Поэтому тут прослеживается и нарушение закона «О рекламе».

После предписания от антимонопольной службы Gellert Bar снял рекламу с фасада.