Общество 05 декабря 2023, 12:36 ФАС возбудила дело против Сбербанка и СберСтрахования ФАС: в отношении Сбербанка и СберСтрахования возбуждено дело РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федеральная антимонопольная служба возбудило дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в работе организаций выявили признаки заключения антиконкурентного соглашения.

В ведомстве обратили внимание, что ранее ФАС получила обращения россиян, пожаловавшихся на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс».

Реклама

В него входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтрахования и иные услуги. Помимо прочего, пакет дает скидку в 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

В связи с этим в ведомстве напомнили о вступившем в силу в сентябре постановлении правительства № 39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями.

И одно из них — предоставление возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает клиент дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком.

С учетом этого в ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.

«В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ», — предупредили в пресс-службе.