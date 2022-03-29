ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Крупнейший российский производитель сахара «Промидекс» подозревается в сговоре с торговыми сетями, который привел к росту цен на продукт в розничных магазинах. В отношении организации возбудили делопроизводство, сообщила в Telegram-канале Федеральная антимонопольная служба.

«Служба подозревает ООО „Продимекс“ в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок», — говорится в заявлении ведомства.

Если вину компании докажут, то «Промидекс» грозит наказание в соответствии с КоАП РФ.

Ранее россиянам рассказали, что альтернативой сахару является сироп из топинамбура или мед.

Поставки сахара в магазины Московской области увеличили на 30% в марте, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.