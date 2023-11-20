Общество 20 ноября 2023, 10:58 ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы сервиса ФАС возбудила дело из-за недостоверной информации о цене в рекламе «Яндекс.Плюс» РИА «Новости»

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«Яндексу» грозит до 500 тысяч рублей штрафа за недостоверные данные о цене в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Дело возбудила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС в Telegram-канале.

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение рекламного законодательства. По данным ведомства, компания распространяла рекламу, в которой указывала недостоверные сведения о цене на услугу.

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В ФАС обратился россиянин. Он пожаловался на рекламу сервиса. «Яндекс.Плюс» указывал более низкую стоимость услуги со скидкой 44%. Однако эти сведения оказались недействительными. Россиянин попытался купить подписку по указанной цене, но ему в этом отказали.

«Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — пояснили в ведомстве.

Если вина подтвердится, организации грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Также ФАС проверит законность образования цен на куриные яйца в стране. С начала года товар подорожал на 18,6%.