ФАС возбудила дело против Booking

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против сервиса Booking.com. Ведомство посчитало неконкурентным требование сайта к отелям обеспечивать лучшую цену.

«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и другие) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — сообщили в пресс-службе ФАС России.

Как отметили в ФАС, действия компании привели к тому, что гостиницы не могут устанавливать на других агрегаторах более низкие цены, чем на Booking.com. По мнению специалистов ведомства, это может привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке.

С жалобой на Booking.com в ФАС обратилась Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». После этого, 12 ноября, антимонопольная служба выдала сервису предупреждение для ликвидации нарушений до 12 декабря. Но поскольку нарушение не исправили, 27 декабря ФАС возбудила против Booking.com антимонопольное дело.