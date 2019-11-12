ФАС потребовала от Booking разрешить российским отелям снизить цены

Этот пункт предусматривает, что цена на отель на сайте Booking.com не может быть выше, чем на других ресурсах — онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств. По факту это приводит к ограничению или устранению конкуренции на рынке.

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Предпринимательское сообщество «Опора России» в феврале направило жалобу на Booking.com ФАС из-за такого состояния конкуренции на рынке бронирования отелей. Якобы агрегатор Booking.com навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнерам за счет своего доминирующего положения среди других сервисов бронирования.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поддержал требование ФАС, так как, по его словам, «паритет цен» — антиконкурентный способ ведения бизнеса из-за стороннего навязывания в продажи субъекта. При этом, если не соблюдать правила агрегатора, то отель перемещается на сайте платформы с первых позиций выдачи на последние.

К тому же паритет цен привел к повышенной комиссии для владельцев гостиниц, которую берет Booking.com, что отражается на конечной цене за номер.