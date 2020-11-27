ФАС согласовала цены на два дефицитных лекарства от рака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены производителей на онкопрепараты ломустин и азитиоприн. Они стали дефицитными из-за низкой стоимости регистрации.

«ФАС России согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата: ломустин и азитиоприн. Постановление правительства РФ №1771 утверждает порядок установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы ведомства.

Импортный ломустин будет стоить 37 тысяч рублей за упаковку, отечественный — 10 тысяч, а азитиоприн — 380 рублей. Цена на ломустин не менялась с 2010 года. За 10 лет не состоялось 77% аукционов на поставку. Азитиоприна не хватало на рынке из-за банкротства производителя.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после перебоев с поставками лекарств ситуация в России начала исправляться. Он подчеркнул, что весной и осенью все было нормально, а осенью начались проблемы из-за нагрузки на систему.