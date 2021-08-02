ФАС согласовала предельную цену за 50 доз «КовиВака»

Предельная отпускная цена за 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» составит 21 тысячу 650 рублей. Такую стоимость согласовала Федеральная антимонопольная служба.

Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Установленная за нее цена соответствует ранее согласованной стоимости за одну дозу в размере 433 рублей, сообщил ТАСС.

Сейчас лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), уточнили в ФАС.

На сегодняшний день в России производят вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова.

Еще во время разработки «КовиВака» ходило много слухов о его легкой переносимости организмом. Но ни на каких исследованиях это мнение не основывалось. Считается, что «КовиВак» менее реактогенен и способствует выработке меньшего количества антител.

Несмотря на высокую эффективность «Спутника V», некоторые люди слишком боятся недомоганий, поэтому делают выбор в пользу менее сильной, но переносимой легче вакцины.