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    10 сентября 2021, 14:25

    ФАС согласовала максимальную цену для лекарства «Ковидолек»

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Максимальная стоимость препарата «Ковидолек» за 40 таблеток будет составлять 2916 рублей. Такую цену согласовали в ФАС России. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил ТАСС.

    ФАС согласовала максимальную цену для лекарства «Ковидолек»

    «Ковидолек» обладает противовирусным действием и используется в лечении ковида.

    Действующим веществом препарата является фавипиравир. Производителем «Ковидолека» является компания «Нанолек».

    В марте Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических исследований препарата. Сообщалось, что испытания продлятся до конца 2022 года.

    Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

    Ранее специалисты ФМБА создали прибор, который способен с высокой точностью определить наличие коронавирусной инфекции у человека всего за 27 минут.

    За прошлые сутки в России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом. Число заболевших за все время с начала пандемии в стране превысило 7,1 миллиона человек.

    В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ранее отметили, что специалисты пока не смогли найти симптомы, которые были бы характерны только для COVID-19.