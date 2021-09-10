ФАС согласовала максимальную цену для лекарства «Ковидолек»

Максимальная стоимость препарата «Ковидолек» за 40 таблеток будет составлять 2916 рублей. Такую цену согласовали в ФАС России. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщил ТАСС.

«Ковидолек» обладает противовирусным действием и используется в лечении ковида.

Действующим веществом препарата является фавипиравир. Производителем «Ковидолека» является компания «Нанолек».

В марте Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических исследований препарата. Сообщалось, что испытания продлятся до конца 2022 года.

Лекарство включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Ранее специалисты ФМБА создали прибор, который способен с высокой точностью определить наличие коронавирусной инфекции у человека всего за 27 минут.

За прошлые сутки в России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом. Число заболевших за все время с начала пандемии в стране превысило 7,1 миллиона человек.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ранее отметили, что специалисты пока не смогли найти симптомы, которые были бы характерны только для COVID-19.