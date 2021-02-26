ФАС сочла оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Свердловской области установила нарушения в рекламе компании-застройщика «Брусника». В ней девочка показывает средний палец хрущевке, из которой уезжает.

Текст резолютивной части решения опубликован на сайте службы.

«Комиссия Свердловского УФАС России установила сразу нескольких нарушений: использование непристойных и оскорбительных образов, формирование негативного отношения к лицам, проживающим в домах старой застройки, нарушение запретов, связанных с защитой несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Причастные лица еще будут устанавливаться.

Решение может быть оспорено в Арбитражном суде.

Речь идет о рекламном ролике «Потому что Брусника». Режиссер выступил Илья Найшуллер. Маленькая девочка со своим отцом переезжает из пятиэтажной хрущевки в современный жилой комплекс. Сидя в машине, она показывает средний палец, ее отец одобрительно улыбается.

Другие застройщики региона отказались оценивать видео, сообщает 66.ru. В «Бруснике» назвали рекламу социальной и объявили, что обжалуют решение УФАС.