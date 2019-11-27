ФАС разглядела в меме с Тарантино нарушение закона о рекламе

Дело о нарушении рекламного законодательства завело управление ФАС по Республике Коми против местного жителя, который на своей странице во «ВКонтакте» разместил шуточную рекламу с использованием образа американского актера и режиссера Квентина Тарантино.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с жалобой на недостоверную рекламу к ней обратился гражданин. Чем ему не угодила шуточная реклама неизвестно.

ИА «Север-Медиа» уточнило, что речь идет о строящемся в Сыктывкаре ЖК «Бьярма». Сейчас автор уже удалил пост, но сохранился его скриншот.

Источник фото: ИА «Север-Медиа»

На опубликованных фотографиях можно увидеть американского режиссера, который гуляет по стройке. В подписи говорится, что голливудский деятель намерен приобрести сразу «несколько квартир с видом на заливные луга». Желающим поселиться по соседству с именитым деятелем стоит скорее забронировать и купить себе квартиру. Таким образом можно получить шанс получить роль в новом фильме режиссера.

В компании-застройщике журналистам пояснили, что сам пост был шуткой. Молодой человек экспериментировал с подачей объявлений. Он опубликовал известный мем про растерянного Тарантино, который оказывался в различных точках мира. После к фотографиям добавили шуточную подпись.

В компании отметили, что сама по себе история с недобросовестной рекламой полный абсурд. Так как все это только шутка и фотомонтаж.

Однако региональному УФАС не до шуток. Дело начнут рассматривать 20 декабря.