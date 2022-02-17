ФАС проверит жалобы на подорожание отопления в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ публикаций в СМИ и соцсетях о росте цен на отопление для россиян с точки зрения возможных нарушений антимонопольного законодательства. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Плата за коммунальные услуги в стране с 1 июля увеличилась не более чем на 3,1%, на обращение с ТКО — на 1,9%. ФАС заявила, что это соответствует утвержденным правительством параметром.

Организация напомнила, что по статье 157 Жилищного кодекса конечные тарифы на ЖКХ рассчитывают и утверждают региональные органы власти. В случае, если человек получил квитанцию с неправильными или завышенными расчетами, ему надо обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

В ФАС напомнили, что итоговая квитанция за жилищно-коммунальные услуги разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги.

К первым, в частности, относится плата содержание дома, к вторым — плата за электро-, тепло-, водоснабжение и газ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что начисление льгот за оплату жилищно-коммунальных услуг станет проактивным для жителей региона.