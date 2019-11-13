ФАС проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения антимонопольного законодательства

Письмо, о котором идет речь, направил в ФАС депутат государственной думы Владислав Резник. В нем депутат обращает внимание ведомства на проблему «установления дискриминационных условий обслуживания» клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием.

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По словам депутата, кредитные организации действуют в рамках закона, по которому у них есть право в одностороннем порядке отказывать клиентам в проведении операций. Кроме того, банки опираются на многочисленные письма и методические рекомендации ЦБ, которые, по словам Резника, не являются нормативно-правовыми актами.

Также депутат считает другой дискриминационной практикой введение «заградительных» комиссий за снятие предпринимателем средств со счета в случае его закрытия банком. Размер таких комиссий составляет 10–30% от суммы остатка по счету, что «уже породило обширную и противоречивую судебную практику».

Антимонопольное ведомство уже инициировало работу с профильными органами власти и с Центробанком. ФАС также не исключила возможности внесения изменений в законодательство, если будет выявлена такая необходимость.