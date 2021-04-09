ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

В Федеральной антимонопольной службе пообещали разобраться с ростом цен на жилую недвижимость. ФАС сделает это по поручению президента Владимира Путина.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В четверг, 8 апреля, глава государства на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию за два минувших года отметил, что цены на жилье по стране выросли в среднем на 12%. Самый большой скачок произошел в Северной Осетии. Там цены на квадратный метр выросли на 30%.

Российский лидер предположил, что стоимость начала расти из-за льготной ипотеки и пандемии, но все-таки поручил ФАС проверить обоснованность роста цен.

Позже Минстрой подтвердил слова Путина, что жилье подорожало из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Работы на стройплощадках были заморожены какое-то время в 50 регионах. Проблема возникла также из-за острого дефицита рабочей силы и роста стоимости стройматериалов на мировом рынке.