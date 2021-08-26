ФАС проверит крупнейших производителей арматуры России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки наиболее крупных производителей арматуры в России на предмет возможного сговора, который привел к росту цен. По данным организации, проверки идут в компаниях НЛМК, «Тулачермет-Сталь», УК «ПМХ», «Новосталь-М».

«В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру», — сказано в сообщении ведомство.

В связи с этим ФАС провел ценовой мониторинг. Его результаты показали, что в этом году на территории России цены на арматуру выросли более чем на 50% по сравнению с показателями прошлого года.

Антимонопольная служба отметила, что в качестве одной из причин роста цен на арматуру металлургические компании указывали повышение индикаторов цен на зарубежных рынках. Также был зафиксирован рост цен на внутреннем рынке в период уменьшения внешних индикаторов.

«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру», — добавили в ведомстве.

В связи с этим ФАС России ведет внеплановые выездные проверки в ПАО «НЛМК», ООО «Тулачермет-Сталь», ООО «Новосталь-М», ООО УК «ПМХ» на предмет заключения антиконкурентного соглашения .

«В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен», — заключили в ФАС.

Если сговор будет подтвержден, то в отношении компаний откроют уголовные дела о нарушении антимонопольного законодательства.