Общество 27 ноября 2022, 04:21 ФАС проконтролирует увеличение тарифов на услуги ЖКХ РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба проследит за повышением тарифов ЖКХ в стране. В среднем они вырастут на 9% с 1 декабря, сообщили «Известия» со ссылкой на ФАС.

«ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — заявили в антимонопольной службе.

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Тарифы ЖКХ увеличатся с 1 декабря 2022 года. В среднем по России стоимость вырастет на 9%, что будет ниже инфляции. Как отмечал глава государства Владимир Путин, инфляция прогнозируется на уровне 12% по итогам года. Но у каждого субъекта есть возможность самостоятельно определять предельные индексы изменения платы.

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Ранее в Минэкономразвития сообщали, что индексацию тарифов решили перенести с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Это значит, что в следующий раз цены изменятся только в 2024 году. Обычно тарифы увеличивают раз в году — с июля. Как подчеркнул член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, второе повышение за год является вынужденной мерой.