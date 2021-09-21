ФАС пригрозила Booking судом за неуплату миллиардного долга

Если сервис Booking не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на него Федеральной антимонопольной службой (ФАС), то регулятор обратится в суд. Об этом заявил замруководителя ФАС Петр Иванов.

«В соответствии с действующим законодательством в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке. Но хочу отметить, что на сегодняшний день подобных прецедентов не было: иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали», — сообщил Иванов РИА «Новости».

ФАС проводит антимонопольное разбирательство в отношении сервиса по бронированию отелей еще с 2019 года. Тогда на Booking пожаловалась общественное объединение предпринимателей «Опора России». Организация заявила, что сервис требует от сотрудничающих с ним гостиниц давать лучшие цены только ему. Даже в случае, если клиент будет бронировать номер напрямую, отель по соглашению не может предоставить более выгодные расценки.

ФАС в декабре 2020 года признала Booking виновным в нарушении антимонопольного законодательства и указала, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке, написал РБК.

В августе 2021 года регулятор оштрафовал зарегистрированную в Нидерландах Booking.com B.V., которая управляет одноименным сервисом, на 1,3 миллиарда рублей, уточнил RT.

Компания намерена обжаловать штраф.