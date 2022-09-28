ФАС предупредила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары | 360°

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ФАС предупредила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары

ФАС: завышение цен на обмундирование и медтовары недопустимо

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Федеральная антимонопольная служба России напомнила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. В ведомстве предупредили, что при нарушениях антимонопольного законодательства будут приняты меры.

«В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов „Единой России“ на необоснованный рост цен <…> ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства», — отметили в пресс-службе ФАС.

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В ведомстве уточнили, что фиксируют случаи подорожания спецодежды, обмундирования, снаряжения, жгутов, анальгетиков и других медицинских изделий и лекарств.

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ФАС призвала к ответственности товаропроизводителей и продавцов и заявила о недопустимости необоснованного повышения цен, особенно в случае возможного увеличения спроса на товары. Ведомство обещает жестко пресекать попытки спекуляций.

Ранее ФАС зафиксировала резкий скачок цен на имбирь. Он был связан с тем, что в Сети распространили недостоверную информацию о его эффективности для профилактики и лечения COVID-19.

ФАС России

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