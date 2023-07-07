Общество 07 июля 2023, 22:03 ФАС предложила проиндексировать оптовые цены на газ на 8% ФАС предложила повысить цены на газ для потребителей с 1 июля на 8% РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 июля 2024 года проиндексировать цены на газ для всех потребителей, включая промышленность и население, на 8%. Об этом сказано в проекте приказа службы, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Тарифы на газ предлагается повысить и с 1 июля 2025 года. Повышение предполагалось с 1 июля 2024 года — через полтора года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России.

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«Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года. Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей», — отметили в ФАС.

В ведомстве отметили, что мера позволит поддержать ремонтные и инвестиционные программы. В будущем это обеспечит надежное снабжение потребителей энергоресурсами и качественными услугами населению, уверили в ФАС.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Молдавию сегодня не имеют никакого смысла.