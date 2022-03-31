В России могут запретить прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам. Законопроект об этом разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщил РБК со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках», — сказано в материале.

Законопроект предполагает изменения в Гражданском кодексе. Сейчас он прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

Согласно документу, все уже заключенные договоры нужно будет переработать за 30 дней с момента официального опубликования закона. Положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, указано в материале, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».

По данным издания, законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Как отметили в пресс-службе Минфина, законопроект уже согласован.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре затронули вопрос об оплате поставок российского газа рублями. Путин объяснил, что порядок расчетов меняется из-за того, что члены ЕС нарушили нормы международного права и морозили валютные резервы Банка России.