14 июня 2023, 19:30
ФАС потребовала у девяти нефтяных компаний увеличить продажи бензина на бирже
ФАС направила девяти нефтекомпаниям требование увеличить объемы продаж бензина на бирже
Объем продаж бензина на бирже за последние пять месяцев упал на 7,9%. Из-за этого на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины Аи-92 и Аи-95, сообщили в пресс-службе ФАС РФ.
Антимонопольная служба России направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже.
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«Наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», — указывали в ведомстве.
В ФАС отметили, что, если нефтекомпании не примут никаких мер, это будет рассматриваться как нарушение закона «О защите конкуренции».
Размер демпфирующей надбавки для бензина в России за май упал на 15,1%. Демпфер для дизельного топлива сократился на 35,4% до 9,12 рубля.
В СМИ появлялись новости, что правительство России якобы планирует ввести запрет на экспорт бензина, предотвратив дефицит горючего таким образом. Однако в Минэнерго России сообщили, что не рассматривают варианты запрета экспорта бензина. Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что возможны лишь рекомендации компаниям снизить объем этих поставок.
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