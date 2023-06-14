Общество 14 июня 2023, 19:30 ФАС потребовала у девяти нефтяных компаний увеличить продажи бензина на бирже ФАС направила девяти нефтекомпаниям требование увеличить объемы продаж бензина на бирже Pxhere

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Объем продаж бензина на бирже за последние пять месяцев упал на 7,9%. Из-за этого на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины Аи-92 и Аи-95, сообщили в пресс-службе ФАС РФ.

Антимонопольная служба России направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже.

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«Наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», — указывали в ведомстве.

В ФАС отметили, что, если нефтекомпании не примут никаких мер, это будет рассматриваться как нарушение закона «О защите конкуренции».

Размер демпфирующей надбавки для бензина в России за май упал на 15,1%. Демпфер для дизельного топлива сократился на 35,4% до 9,12 рубля.

В СМИ появлялись новости, что правительство России якобы планирует ввести запрет на экспорт бензина, предотвратив дефицит горючего таким образом. Однако в Минэнерго России сообщили, что не рассматривают варианты запрета экспорта бензина. Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что возможны лишь рекомендации компаниям снизить объем этих поставок.