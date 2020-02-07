ФАС подтвердила рост цен на маски по всей России

Медицинские маски подорожали почти по всей России в январе 2020 года. О росте цен заявила и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Нам удалось выявить, что цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. Об этом сообщил ТАСС.

Он отметил, что цены подняли и сами производители. Трехслойные маски одной петербургской компании подорожали в десять раз.

О том, что медицинские маски подорожали, стало известно в начале февраля. В Курской области цены выросли в 35 раз. На стоимость жаловались и жители Забайкалья. Такую популярность средства защиты от вируса связывают со вспышкой коронавируса в Китае. По последним данным, 2019-nCoV унес жизни 637 человек, более 31 тысячи заразились.

Президент России Владимир Путин потребовал решить ситуацию с масками. Он предложил лишать лицензий аптеки, которые спекулируют ценами. По его словам, количество аптек в стране вполне позволяет пойти на такие жесткие меры.