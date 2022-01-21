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    21 января 2022, 18:51

    ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий — «Коммерсант»

    «Коммерсант»: ФАС может начать изымать акции стратегических предприятий

    Максим Зинкин

    Поправки к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», регулирующему сделки с приобретением акций стратегических предприятий, подготовила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщил «Коммерсант».

    ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий — «Коммерсант»

    Ведомство намерено обеспечить наказание в случае неправомерных сделок по приобретению акций. ФАС предложила обеспечить санкции для иностранных инвесторов, приобретших контроль над стратегическими предприятиями в обход законодательства РФ. В том числе за счет возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.

    Если инвестор приобретает более 50% голосующих акций, то сделку необходимо согласовывать с правительством. В случае выявления нарушения закона ее признают недействительной.

    Ранее стало известно, что ФАС открыла дело о недобросовестной конкуренции в отношении компаний, находящихся в составе проекта «Росконтроль».