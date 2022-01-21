Поправки к закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», регулирующему сделки с приобретением акций стратегических предприятий, подготовила Федеральная антимонопольная служба. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ведомство намерено обеспечить наказание в случае неправомерных сделок по приобретению акций. ФАС предложила обеспечить санкции для иностранных инвесторов, приобретших контроль над стратегическими предприятиями в обход законодательства РФ. В том числе за счет возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной.

Если инвестор приобретает более 50% голосующих акций, то сделку необходимо согласовывать с правительством. В случае выявления нарушения закона ее признают недействительной.

Ранее стало известно, что ФАС открыла дело о недобросовестной конкуренции в отношении компаний, находящихся в составе проекта «Росконтроль».