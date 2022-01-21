ФАС открыла дело против компаний проекта «Росконтроль»

Дело о недобросовестной конкуренции открыто в отношении компаний, находящихся в составе проекта «Росконтроль». Организация занимается проверкой качества товаров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Там рассказали, что дело завели в конце 2021 года в отношении трех компаний: АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», АО «Агентство „РК-Медиа“» (администратор сайта «Росконтроля») и РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» (создатель системы независимого контроля качества). Речь идет о статье о защите конкуренции.

В ФАС уточнили, что получили заявление от Объединения потребителей России о нарушении законодательства о конкуренции компанией «Чистая линия». В объединении добавили, что организация на упаковке использует знак качества «Росконтроль». Последний не является госструктурой.

Регулятор пришел к выводу, что приставка «Рос-» ассоциируется у людей с системой государственного контроля качества, хотя в случае с «Росконтролем» это не так. Также такое название может давать конкурентные преимущества в сфере добровольных систем сертификации.

В антимонопольной службе уточнили, что еще в июле направляли «Росконтролю» предупреждение о необходимости убрать приставку, однако оно было проигнорировано.

В АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества» сообщили, что получили сообщения от ФАС и дали исчерпывающие ответы по этой теме.