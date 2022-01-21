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    21 января 2022, 09:31

    ФАС открыла дело против компаний проекта «Росконтроль»

    Наза Салех Захи

    Дело о недобросовестной конкуренции открыто в отношении компаний, находящихся в составе проекта «Росконтроль». Организация занимается проверкой качества товаров. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

    ФАС открыла дело против компаний проекта «Росконтроль»

    Там рассказали, что дело завели в конце 2021 года в отношении трех компаний: АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», АО «Агентство „РК-Медиа“» (администратор сайта «Росконтроля») и РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» (создатель системы независимого контроля качества). Речь идет о статье о защите конкуренции.

    В ФАС уточнили, что получили заявление от Объединения потребителей России о нарушении законодательства о конкуренции компанией «Чистая линия». В объединении добавили, что организация на упаковке использует знак качества «Росконтроль». Последний не является госструктурой.

    Регулятор пришел к выводу, что приставка «Рос-» ассоциируется у людей с системой государственного контроля качества, хотя в случае с «Росконтролем» это не так. Также такое название может давать конкурентные преимущества в сфере добровольных систем сертификации.

    В антимонопольной службе уточнили, что еще в июле направляли «Росконтролю» предупреждение о необходимости убрать приставку, однако оно было проигнорировано.

    В АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества» сообщили, что получили сообщения от ФАС и дали исчерпывающие ответы по этой теме.