  • ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей

    19 сентября 2019, 12:59

    Александра Ломейко

    Американской корпорации Google придется заплатить за распространение незаконной рекламы финансовых услуг. Штраф ей выписала Федеральная антимонопольная служба России.
    ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей

    Размер наложенного ФАС административного взыскания составил 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Выписан он в отношении Google LLC как «распространителя ненадлежащей рекламы <…> компании Ali Trade».

    Уточняется, что для этого в Google использовали сервис Google AdWords.

    В ФАС напомнили, что ранее комиссия ведомства указала на противоречия требованиям закона «О рекламе» в рекламных материалах Ali Trade, которые рассказывали о «заработке на инвестициях».

    Google заплатил 700 тысяч рублей за «запрещенку»

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    Организация, подчеркнули в антимонопольной службе, не включена в Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов и отсутствует в списке на официальном сайте Банка России. Соответственно, лицензии на осуществление инвестиционной деятельности у Ali Trade нет.

    Недавно Google выплатил 700 тысяч рублей за снижение доли фильтрации запрещенного контента. Уплаты штрафа от компании добился Роскомнадзор.