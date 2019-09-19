ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
Размер наложенного ФАС административного взыскания составил 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Выписан он в отношении Google LLC как «распространителя ненадлежащей рекламы <…> компании Ali Trade».
Уточняется, что для этого в Google использовали сервис Google AdWords.
В ФАС напомнили, что ранее комиссия ведомства указала на противоречия требованиям закона «О рекламе» в рекламных материалах Ali Trade, которые рассказывали о «заработке на инвестициях».
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Организация, подчеркнули в антимонопольной службе, не включена в Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов и отсутствует в списке на официальном сайте Банка России. Соответственно, лицензии на осуществление инвестиционной деятельности у Ali Trade нет.
Недавно Google выплатил 700 тысяч рублей за снижение доли фильтрации запрещенного контента. Уплаты штрафа от компании добился Роскомнадзор.