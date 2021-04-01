ФАС объявила об отсутствии перебоев с закупкой и поставкой сахара в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела нарушений, связанных с поставками сахара. Не замечено также никаких перебоев с закупкой. О дефиците этого продукта речи не идет.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Представители ФАС добавили, что следят за выполнением соглашений об установлении предельных цен на сахарный песок и подсолнечное масло.

Минсельхоз также заявил, что считает ситуацию на рынке сахара стабильной. В ведомстве не видят рисков возникновения дефицита. По данным министерства, сахарные заводы могут поставлять напрямую свою продукцию в торговые сети. В таком случае они смогут получить субсидию и снизить издержки.

В СМИ ранее появилась информация о том, что заводы по производству сахара приостановили продажу продукта в магазины в конце марта. Якобы они хотят дождаться субсидий от государства, которые начнут выплачивать с 1 апреля.