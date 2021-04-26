ФАС объяснила, почему шоколадки Lindt в России отличаются от европейских по вкусу

Федеральная антимонопольная служба РФ не нашла нарушений в действиях компании Lindt. Ранее производителя шоколада заподозрили в нарушениях. В ФАС предположили, что в Европе и России производитель реализует изделия разного качества, сообщил «Интерфакс».

Однако при проверке оказалось, что это не так. Никаких нарушений антимонопольное ведомства не нашло, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

«Нарушений мы не нашли. Но <…> такие проверки, конечно, мы будем и дальше проводить», — пообещал он.

При этом Шасколький уточнил, что отличия в шоколадках Lindt в России и в Европе все-таки есть. Но они обусловлены характеристиками сырья.

«Дело в том, что натуральное сырье, которое используется при изготовлении продукции, отличается по качеству от сезона к сезону, от поставщика», — отметил руководитель ведомства.

По словам Шаскольского, на эту проверку компании Lindt могли обратить внимание и другие производители. После чего, как считает глава ФАС, они приняли меры, чтобы не допустить каких-то отличий по качеству продукции, поставляемой в Россию и другие страны.