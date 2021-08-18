Бизнесмены раскритиковали проект ФАС о единых тарифах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект о введении единого тарифного законодательства. Проект раскритиковали представители бизнеса. Они заявили, что к позициям компаний не прислушались.

Предложенный ФАС проект нельзя принять в существующем виде. Об этом заявила рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции, написала газета «Известия».

В своем заключении группа отметила, что принятие документа обернется ухудшением предпринимательской деятельности и увеличению нагрузки на бизнес. В итоге для потребителей снизится доступность товаров и услуг регулируемых субъектов.

В «Совете производителей энергии» считают, что общие для разных сфер правила тарифного регулирования не дадут учесть отраслевую специфику. Большинство участников рынка полагают, что действующая система тарифного урегулирования и так является эффективной. По их словам, любые изменения приведут к непрогнозируемым последствиям. Представители бизнеса заявили, что ФАС не прислушалась к мнениям компаний. Но в антимонопольной службе не согласились с высказанной критикой.