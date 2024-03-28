Общество 28 марта 2024, 14:26 ФАС: недостоверные сведения стали частым нарушением рекламного законодательства в РФ

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Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) перечислила наиболее популярные в РФ нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу организации.

За 2023 год специалисты выявили в стране более 4,3 тысячи отклонений от установленных правил. Были возбуждены порядка 3,3 тысячи дел.

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«31% составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента. Более 16% нарушений было выявлено в рекламе финансовых услуг», — отметили представители ФАС.

В список самых частых неправомерных действий также попало распространение недостоверных сведений и информации, вводящей в заблуждение.